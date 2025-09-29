- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
17 (89.47%)
Loss Trade:
2 (10.53%)
Best Trade:
8.61 USD
Worst Trade:
-3.11 USD
Profitto lordo:
90.99 USD (91 554 pips)
Perdita lorda:
-3.73 USD (3 735 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (47.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.52 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.60
Attività di trading:
28.88%
Massimo carico di deposito:
4.12%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
28.06
Long Trade:
11 (57.89%)
Short Trade:
8 (42.11%)
Fattore di profitto:
24.39
Profitto previsto:
4.59 USD
Profitto medio:
5.35 USD
Perdita media:
-1.87 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.11 USD (1)
Crescita mensile:
17.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.11 USD (0.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.57% (3.11 USD)
Per equità:
1.91% (10.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|87
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|88K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.61 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +47.52 USD
Massima perdita consecutiva: -3.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Non ci sono recensioni
