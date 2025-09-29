SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / US30 SCALPING
Gia Hiep Vu

US30 SCALPING

Gia Hiep Vu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 1%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
221
Profit Trade:
153 (69.23%)
Loss Trade:
68 (30.77%)
Best Trade:
14.21 AUD
Worst Trade:
-18.27 AUD
Profitto lordo:
104.35 AUD (2 968 pips)
Perdita lorda:
-95.48 AUD (1 509 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (12.47 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
20.94 AUD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
37.31%
Massimo carico di deposito:
76.32%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
225
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
114 (51.58%)
Short Trade:
107 (48.42%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.04 AUD
Profitto medio:
0.68 AUD
Perdita media:
-1.40 AUD
Massime perdite consecutive:
9 (-81.89 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-81.89 AUD (9)
Crescita mensile:
1.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.20 AUD
Massimale:
81.89 AUD (12.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.64% (81.80 AUD)
Per equità:
5.80% (37.58 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 206
NAS100 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 2
NAS100 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 25
NAS100 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.21 AUD
Worst Trade: -18 AUD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +12.47 AUD
Massima perdita consecutiva: -81.89 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Scalping US30 base on Alligator M5 plus Grids.

Happy Trading/ No Responsible for losses/ NFA.

Non ci sono recensioni
2025.09.29 18:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
