Trade:
221
Profit Trade:
153 (69.23%)
Loss Trade:
68 (30.77%)
Best Trade:
14.21 AUD
Worst Trade:
-18.27 AUD
Profitto lordo:
104.35 AUD (2 968 pips)
Perdita lorda:
-95.48 AUD (1 509 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (12.47 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
20.94 AUD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
37.31%
Massimo carico di deposito:
76.32%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
225
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
114 (51.58%)
Short Trade:
107 (48.42%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.04 AUD
Profitto medio:
0.68 AUD
Perdita media:
-1.40 AUD
Massime perdite consecutive:
9 (-81.89 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-81.89 AUD (9)
Crescita mensile:
1.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.20 AUD
Massimale:
81.89 AUD (12.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.64% (81.80 AUD)
Per equità:
5.80% (37.58 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|206
|NAS100
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|2
|NAS100
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|25
|NAS100
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Scalping US30 base on Alligator M5 plus Grids.
Happy Trading/ No Responsible for losses/ NFA.
Non ci sono recensioni
