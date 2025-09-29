SegnaliSezioni
Daniel Vargas Paz

PDB

Daniel Vargas Paz
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -31%
Baazex-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
196
Profit Trade:
119 (60.71%)
Loss Trade:
77 (39.29%)
Best Trade:
2 221.80 USD
Worst Trade:
-1 486.26 USD
Profitto lordo:
10 269.92 USD (13 966 397 pips)
Perdita lorda:
-11 867.14 USD (76 419 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (726.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 254.78 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
199
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
89 (45.41%)
Short Trade:
107 (54.59%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-8.15 USD
Profitto medio:
86.30 USD
Perdita media:
-154.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 812.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 557.14 USD (2)
Crescita mensile:
-31.17%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 784.90 USD
Massimale:
4 350.31 USD (56.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.58% (4 350.31 USD)
Per equità:
2.55% (150.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 159
US30m 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.6K
US30m 29
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -11K
US30m 3.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 221.80 USD
Worst Trade: -1 486 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +726.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1 812.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Baazex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
RSI Gold Pro Signals - Algorithmic Gold Trading

High-profit automated strategy with controlled risk

Master the gold market (XAU/USD) with our algorithmic strategy based on 14-period RSI, specifically optimized to capture the most profitable gold movements.

✨ Key Features:

  • Gold specialist: Exclusively calibrated for XAU/USD
  • Optimized RSI: Advanced filters that eliminate false signals
  • Limited risk: Dynamic stop-loss and integrated capital management
  • Automatic signals: Emotion-free trading, 24/7
  • High profitability: Precisely captures overbought/oversold zones

🎯 Perfect for:

Traders seeking consistency, capital protection, and clear signals without complex analysis.

Professional MQL5 implementation for MetaTrader 5


Non ci sono recensioni
2025.09.29 09:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.