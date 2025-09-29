- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
196
Profit Trade:
119 (60.71%)
Loss Trade:
77 (39.29%)
Best Trade:
2 221.80 USD
Worst Trade:
-1 486.26 USD
Profitto lordo:
10 269.92 USD (13 966 397 pips)
Perdita lorda:
-11 867.14 USD (76 419 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (726.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 254.78 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
199
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
89 (45.41%)
Short Trade:
107 (54.59%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-8.15 USD
Profitto medio:
86.30 USD
Perdita media:
-154.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 812.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 557.14 USD (2)
Crescita mensile:
-31.17%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 784.90 USD
Massimale:
4 350.31 USD (56.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.58% (4 350.31 USD)
Per equità:
2.55% (150.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|159
|US30m
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.6K
|US30m
|29
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-11K
|US30m
|3.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 221.80 USD
Worst Trade: -1 486 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +726.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1 812.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Baazex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
RSI Gold Pro Signals - Algorithmic Gold Trading
High-profit automated strategy with controlled risk
Master the gold market (XAU/USD) with our algorithmic strategy based on 14-period RSI, specifically optimized to capture the most profitable gold movements.
✨ Key Features:
- Gold specialist: Exclusively calibrated for XAU/USD
- Optimized RSI: Advanced filters that eliminate false signals
- Limited risk: Dynamic stop-loss and integrated capital management
- Automatic signals: Emotion-free trading, 24/7
- High profitability: Precisely captures overbought/oversold zones
🎯 Perfect for:
Traders seeking consistency, capital protection, and clear signals without complex analysis.
Professional MQL5 implementation for MetaTrader 5
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
-31%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
1
96%
196
60%
100%
0.86
-8.15
USD
USD
57%
1:400