Betty Jimenez

Client account recovery

Betty Jimenez
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 399 USD al mese
crescita dal 2025 2%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 430
Profit Trade:
1 081 (75.59%)
Loss Trade:
349 (24.41%)
Best Trade:
206.52 USD
Worst Trade:
-1 309.53 USD
Profitto lordo:
7 955.70 USD (89 768 pips)
Perdita lorda:
-7 855.97 USD (80 090 pips)
Vincite massime consecutive:
117 (1 855.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 855.27 USD (117)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
85.64%
Massimo carico di deposito:
26.40%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
843 (58.95%)
Short Trade:
587 (41.05%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
7.36 USD
Perdita media:
-22.51 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-268.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 309.53 USD (1)
Crescita mensile:
3.07%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 126.40 USD
Massimale:
2 367.68 USD (44.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.76% (2 367.68 USD)
Per equità:
1.38% (70.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 1430
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 100
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 9.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +206.52 USD
Worst Trade: -1 310 USD
Vincite massime consecutive: 117
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 855.27 USD
Massima perdita consecutiva: -268.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

I took over the account on September 8, 2025. It is now recovered September 29, 2025


2025.09.29 09:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
