- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 209
Profit Trade:
950 (78.57%)
Loss Trade:
259 (21.42%)
Best Trade:
14.73 USD
Worst Trade:
-46.07 USD
Profitto lordo:
738.40 USD (46 180 pips)
Perdita lorda:
-444.69 USD (24 086 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (67.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.44 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
70.46%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
1299
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
399 (33.00%)
Short Trade:
810 (67.00%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
0.78 USD
Perdita media:
-1.72 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-46.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-175.25 USD (5)
Crescita mensile:
30.49%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
208.45 USD (16.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.94% (208.45 USD)
Per equità:
29.27% (365.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|327
|USDCHF
|325
|AUDJPY
|301
|USDJPY
|126
|EURUSD
|78
|XAUUSD
|52
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|124
|USDCHF
|64
|AUDJPY
|73
|USDJPY
|33
|EURUSD
|-8
|XAUUSD
|8
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|7.7K
|USDCHF
|3.7K
|AUDJPY
|7.1K
|USDJPY
|3.5K
|EURUSD
|428
|XAUUSD
|133
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.73 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +67.65 USD
Massima perdita consecutiva: -46.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 19
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
MYFX-US01-Live
|0.03 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live24
|0.16 × 233
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 21
|
Exness-Real18
|0.57 × 7
|
Pepperstone-Demo02
|0.73 × 37
|
ICMarketsSC-Live12
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
|
ICMarkets-Live20
|0.86 × 43
|
ICMarketsEU-Live17
|1.00 × 8
|
ICMarkets-Live07
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|1.52 × 1946
27 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Scalping with short TP on EURCAD, USDCHF, and AUDJPY pairs on M15 time frame
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
30%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
90%
1 209
78%
100%
1.66
0.24
USD
USD
29%
1:200