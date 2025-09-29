SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Simple Scalping Minor Pair
Alex Gunawan

Simple Scalping Minor Pair

Alex Gunawan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 30%
Pepperstone-Edge11
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 209
Profit Trade:
950 (78.57%)
Loss Trade:
259 (21.42%)
Best Trade:
14.73 USD
Worst Trade:
-46.07 USD
Profitto lordo:
738.40 USD (46 180 pips)
Perdita lorda:
-444.69 USD (24 086 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (67.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.44 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
70.46%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
1299
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
399 (33.00%)
Short Trade:
810 (67.00%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
0.78 USD
Perdita media:
-1.72 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-46.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-175.25 USD (5)
Crescita mensile:
30.49%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
208.45 USD (16.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.94% (208.45 USD)
Per equità:
29.27% (365.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 327
USDCHF 325
AUDJPY 301
USDJPY 126
EURUSD 78
XAUUSD 52
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 124
USDCHF 64
AUDJPY 73
USDJPY 33
EURUSD -8
XAUUSD 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 7.7K
USDCHF 3.7K
AUDJPY 7.1K
USDJPY 3.5K
EURUSD 428
XAUUSD 133
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.73 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +67.65 USD
Massima perdita consecutiva: -46.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Valutrades-Real
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 3
FxPro.com-Real07
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 3
MYFX-US01-Live
0.03 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.15 × 13
ICMarkets-Live24
0.16 × 233
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 21
Exness-Real18
0.57 × 7
Pepperstone-Demo02
0.73 × 37
ICMarketsSC-Live12
0.80 × 5
ICMarkets-Live19
0.84 × 174
ICMarkets-Live20
0.86 × 43
ICMarketsEU-Live17
1.00 × 8
ICMarkets-Live07
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live05
1.52 × 1946
27 più
Scalping with short TP on EURCAD, USDCHF, and AUDJPY pairs on M15 time frame


Non ci sono recensioni
2025.09.29 09:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
