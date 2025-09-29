- Crescita
Trade:
33
Profit Trade:
14 (42.42%)
Loss Trade:
19 (57.58%)
Best Trade:
30.55 USD
Worst Trade:
-8.41 USD
Profitto lordo:
128.87 USD (13 494 pips)
Perdita lorda:
-52.26 USD (4 950 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (44.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.40 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
13.77%
Massimo carico di deposito:
0.71%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
5.21
Long Trade:
23 (69.70%)
Short Trade:
10 (30.30%)
Fattore di profitto:
2.47
Profitto previsto:
2.32 USD
Profitto medio:
9.21 USD
Perdita media:
-2.75 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-8.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.20 USD (2)
Crescita mensile:
8.54%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.35 USD
Massimale:
14.71 USD (0.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.73% (14.71 USD)
Per equità:
0.02% (0.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|77
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.81 × 43
|
VantageInternational-Live
|3.49 × 1030
|
RoboForex-Pro
|6.50 × 2
|
YLDFX-Server 01
|7.61 × 197
Non ci sono recensioni
