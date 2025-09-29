- Crescita
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
10.13 USD
Worst Trade:
-2.98 USD
Profitto lordo:
15.55 USD (1 555 pips)
Perdita lorda:
-2.98 USD (298 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (10.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.13 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.79
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
4.22
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
5.22
Profitto previsto:
4.19 USD
Profitto medio:
7.78 USD
Perdita media:
-2.98 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.98 USD (1)
Crescita mensile:
12.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.98 USD (2.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.78% (2.98 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.13 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.13 USD
Massima perdita consecutiva: -2.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
