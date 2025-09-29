- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
6 (40.00%)
Loss Trade:
9 (60.00%)
Best Trade:
0.60 UST
Worst Trade:
-0.78 UST
Profitto lordo:
1.50 UST (529 pips)
Perdita lorda:
-3.81 UST (928 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1.47 UST)
Massimo profitto consecutivo:
1.47 UST (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
390 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
9 (60.00%)
Short Trade:
6 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.39
Profitto previsto:
-0.15 UST
Profitto medio:
0.25 UST
Perdita media:
-0.42 UST
Massime perdite consecutive:
6 (-2.02 UST)
Massima perdita consecutiva:
-2.02 UST (6)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.31 UST
Massimale:
2.31 UST (98.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.30% (2.31 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XRPUSDT
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XRPUSDT
|-2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XRPUSDT
|-399
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.60 UST
Worst Trade: -1 UST
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1.47 UST
Massima perdita consecutiva: -2.02 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
