- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
37 (82.22%)
Loss Trade:
8 (17.78%)
Best Trade:
88.80 USD
Worst Trade:
-118.79 USD
Profitto lordo:
333.34 USD (8 891 pips)
Perdita lorda:
-171.18 USD (5 042 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (65.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
132.21 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
42.00%
Massimo carico di deposito:
27.34%
Ultimo trade:
22 minuti fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
1.36
Long Trade:
44 (97.78%)
Short Trade:
1 (2.22%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
3.60 USD
Profitto medio:
9.01 USD
Perdita media:
-21.40 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-30.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-118.79 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
119.45 USD (9.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.51% (119.00 USD)
Per equità:
10.21% (110.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|162
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +88.80 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +65.36 USD
Massima perdita consecutiva: -30.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|4.00 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.78 × 69
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.51 × 152
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
100%
45
82%
42%
1.94
3.60
USD
USD
10%
1:500