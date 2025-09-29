- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
13 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.19 GBP
Worst Trade:
0.00 GBP
Profitto lordo:
33.33 GBP (4 473 pips)
Perdita lorda:
0.00 GBP
Vincite massime consecutive:
13 (33.33 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
33.33 GBP (13)
Indice di Sharpe:
9.77
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.37%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
13 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.56 GBP
Profitto medio:
2.56 GBP
Perdita media:
0.00 GBP
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 GBP)
Massima perdita consecutiva:
0.00 GBP (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
0.00 GBP (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
2.56% (13.25 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Best Trade: +3.19 GBP
Worst Trade: -0 GBP
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +33.33 GBP
Massima perdita consecutiva: -0.00 GBP
Trading on XAUUSD (gold) with self developed EA and news filter.
Very high accuracy up to 98%, low drawdown with consistent profit target of more than 10% per month.
This trading signal setting WILL ALWAYS REMAIN as 0.01 lot hence just set your multiplier accordingly base on your account capital.
Backtested strategy with 4 years historical data, recommended setting as below:
ECN / Standard account (strategy not sensitive to spread)
Minimum capital required: USD100
Leverage: 1:500
Lot size setting: 0.01 lot per USD100 equity
Feel free to share and subscribe.
Thank you for your kind support & trust.
If your account is making profit lesser than expected, please create an account with AxiTrader using the URL below:
