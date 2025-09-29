- Crescita
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|58
|EURUSD.pro
|3
|USDCHF.pro
|2
|AUDCAD.pro
|2
|GBPUSD.pro
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|-17
|EURUSD.pro
|-2
|USDCHF.pro
|9
|AUDCAD.pro
|2
|GBPUSD.pro
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|872
|EURUSD.pro
|-174
|USDCHF.pro
|104
|AUDCAD.pro
|319
|GBPUSD.pro
|41
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US51-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
GoldForex Master Trades - Segnali di Trading Professionali
Benvenuto nel nostro canale di segnali di trading specializzato in operazioni sull'Oro (80%) e Forex (20%).
Caratteristiche del servizio:
- Strategia focalizzata principalmente su XAU/USD (Oro)
- Operazioni complementari su coppie Forex selezionate
- Segnali in tempo reale replicati automaticamente sul tuo account
Requisiti di capitale:
- Minimo: U$400
- Raccomandato: U$1000 o superiore
- Leva suggerita: 1:200 - 1:500
AVVISO DI RISCHIO: Il trading di Forex e CFD comporta un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità di perdere l'intero investimento iniziale. Ogni abbonato è completamente responsabile della propria gestione del rischio, dimensione del lotto e decisioni di trading. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Opera solo con capitale che puoi permetterti di perdere.
