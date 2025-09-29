GoldForex Master Trades - Segnali di Trading Professionali

Benvenuto nel nostro canale di segnali di trading specializzato in operazioni sull'Oro (80%) e Forex (20%).

Caratteristiche del servizio:

Strategia focalizzata principalmente su XAU/USD (Oro)

Operazioni complementari su coppie Forex selezionate

Segnali in tempo reale replicati automaticamente sul tuo account

Requisiti di capitale:

Minimo: U$400

Raccomandato: U$1000 o superiore

Leva suggerita: 1:200 - 1:500

AVVISO DI RISCHIO: Il trading di Forex e CFD comporta un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità di perdere l'intero investimento iniziale. Ogni abbonato è completamente responsabile della propria gestione del rischio, dimensione del lotto e decisioni di trading. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Opera solo con capitale che puoi permetterti di perdere.