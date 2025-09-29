SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GoldForex Master Trades
Nestor Jose Reyes Rojas

GoldForex Master Trades

Nestor Jose Reyes Rojas
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Axi-US51-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
51 (77.27%)
Loss Trade:
15 (22.73%)
Best Trade:
29.12 USD
Worst Trade:
-33.35 USD
Profitto lordo:
221.05 USD (4 906 pips)
Perdita lorda:
-228.27 USD (3 744 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (20.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.63 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
53.94%
Ultimo trade:
31 minuti fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
-0.06
Long Trade:
51 (77.27%)
Short Trade:
15 (22.73%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
4.33 USD
Perdita media:
-15.22 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-66.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.13 USD (3)
Crescita mensile:
-0.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.24 USD
Massimale:
114.75 USD (12.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.67% (113.00 USD)
Per equità:
4.13% (36.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 58
EURUSD.pro 3
USDCHF.pro 2
AUDCAD.pro 2
GBPUSD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro -17
EURUSD.pro -2
USDCHF.pro 9
AUDCAD.pro 2
GBPUSD.pro 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 872
EURUSD.pro -174
USDCHF.pro 104
AUDCAD.pro 319
GBPUSD.pro 41
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.12 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +20.23 USD
Massima perdita consecutiva: -66.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US51-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

GoldForex Master Trades - Segnali di Trading Professionali

Benvenuto nel nostro canale di segnali di trading specializzato in operazioni sull'Oro (80%) e Forex (20%).

Caratteristiche del servizio:

  • Strategia focalizzata principalmente su XAU/USD (Oro)
  • Operazioni complementari su coppie Forex selezionate
  • Segnali in tempo reale replicati automaticamente sul tuo account

Requisiti di capitale:

  • Minimo: U$400
  • Raccomandato: U$1000 o superiore
  • Leva suggerita: 1:200 - 1:500

AVVISO DI RISCHIO: Il trading di Forex e CFD comporta un alto livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità di perdere l'intero investimento iniziale. Ogni abbonato è completamente responsabile della propria gestione del rischio, dimensione del lotto e decisioni di trading. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Opera solo con capitale che puoi permetterti di perdere.


Non ci sono recensioni
2025.09.29 06:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GoldForex Master Trades
30USD al mese
-1%
0
0
USD
835
USD
1
0%
66
77%
100%
0.96
-0.11
USD
13%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.