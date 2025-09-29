- Crescita
Trade:
1 397
Profit Trade:
1 023 (73.22%)
Loss Trade:
374 (26.77%)
Best Trade:
192.90 USD
Worst Trade:
-235.20 USD
Profitto lordo:
38 463.80 USD (384 164 pips)
Perdita lorda:
-26 734.80 USD (265 298 pips)
Vincite massime consecutive:
123 (6 612.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 612.30 USD (123)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.44%
Ultimo trade:
0 minuti fa
Trade a settimana:
1873
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
1 210 (86.61%)
Short Trade:
187 (13.39%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
8.40 USD
Profitto medio:
37.60 USD
Perdita media:
-71.48 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-3 372.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 727.20 USD (19)
Crescita mensile:
11.77%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 235.90 USD
Massimale:
8 429.30 USD (7.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.52% (8 439.70 USD)
Per equità:
8.05% (9 000.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|1397
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDv
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDv
|119K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
