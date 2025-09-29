SegnaliSezioni
Achmad Nurul Mubin

KVBINSIDE

Achmad Nurul Mubin
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 12%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 397
Profit Trade:
1 023 (73.22%)
Loss Trade:
374 (26.77%)
Best Trade:
192.90 USD
Worst Trade:
-235.20 USD
Profitto lordo:
38 463.80 USD (384 164 pips)
Perdita lorda:
-26 734.80 USD (265 298 pips)
Vincite massime consecutive:
123 (6 612.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 612.30 USD (123)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.44%
Ultimo trade:
0 minuti fa
Trade a settimana:
1873
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
1 210 (86.61%)
Short Trade:
187 (13.39%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
8.40 USD
Profitto medio:
37.60 USD
Perdita media:
-71.48 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-3 372.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 727.20 USD (19)
Crescita mensile:
11.77%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 235.90 USD
Massimale:
8 429.30 USD (7.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.52% (8 439.70 USD)
Per equità:
8.05% (9 000.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDv 1397
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDv 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDv 119K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +192.90 USD
Worst Trade: -235 USD
Vincite massime consecutive: 123
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +6 612.30 USD
Massima perdita consecutiva: -3 372.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBFuturesIndonesia-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.29 06:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 06:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
