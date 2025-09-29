SegnaliSezioni
Daniel Osteen Edward Naibaho

Sfx 100

Daniel Osteen Edward Naibaho
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 26%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
11 (73.33%)
Loss Trade:
4 (26.67%)
Best Trade:
18.65 USD
Worst Trade:
-10.00 USD
Profitto lordo:
54.23 USD (3 031 pips)
Perdita lorda:
-28.63 USD (4 863 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (36.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.05 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
54.05%
Massimo carico di deposito:
17.54%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
15 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
4.93 USD
Perdita media:
-7.16 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-24.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.63 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.63 USD (16.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.39% (24.63 USD)
Per equità:
24.23% (24.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 14
NQ100.R 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 31
NQ100.R -5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 668
NQ100.R -2.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.65 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +36.05 USD
Massima perdita consecutiva: -24.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.29 08:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.29 08:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 07:37
Share of trading days is too low
2025.09.29 07:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 07:37
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.29 06:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 06:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 06:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.29 06:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 06:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
