- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
21 (75.00%)
Loss Trade:
7 (25.00%)
Best Trade:
20.92 USD
Worst Trade:
-20.35 USD
Profitto lordo:
381.76 USD (193 467 pips)
Perdita lorda:
-100.77 USD (70 474 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (139.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
161.08 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
47.55%
Massimo carico di deposito:
1.96%
Ultimo trade:
50 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
6.94
Long Trade:
12 (42.86%)
Short Trade:
16 (57.14%)
Fattore di profitto:
3.79
Profitto previsto:
10.04 USD
Profitto medio:
18.18 USD
Perdita media:
-14.40 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-40.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.51 USD (2)
Crescita mensile:
56.20%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
40.51 USD (5.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.77% (40.51 USD)
Per equità:
1.95% (15.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|281
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|123K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.92 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +139.16 USD
Massima perdita consecutiva: -40.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
