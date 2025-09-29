- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
37.80 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
234.70 USD (2 341 pips)
Perdita lorda:
-0.80 USD
Vincite massime consecutive:
8 (234.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
234.70 USD (8)
Indice di Sharpe:
5.92
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
2339.00
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
293.38
Profitto previsto:
29.34 USD
Profitto medio:
29.34 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
0.10 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDv
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDv
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +37.80 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +234.70 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
