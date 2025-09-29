- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
15 (65.21%)
Loss Trade:
8 (34.78%)
Best Trade:
37.99 USD
Worst Trade:
-66.73 USD
Profitto lordo:
339.80 USD (32 423 pips)
Perdita lorda:
-193.35 USD (15 278 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (94.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.50 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
35.79%
Massimo carico di deposito:
76.50%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
7 (30.43%)
Short Trade:
16 (69.57%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
6.37 USD
Profitto medio:
22.65 USD
Perdita media:
-24.17 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-39.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.73 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
58.97 USD
Massimale:
103.28 USD (34.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.36% (101.60 USD)
Per equità:
18.91% (67.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|146
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.99 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +94.50 USD
Massima perdita consecutiva: -39.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
You open an account via the link below for fastest get a position: https://my.roboforex.pro/en/?a=ubsg
code: ubsg
my tele: @vnstevenran
code: ubsg
my tele: @vnstevenran
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
58%
0
0
USD
USD
398
USD
USD
1
0%
23
65%
36%
1.75
6.37
USD
USD
34%
1:500