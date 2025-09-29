SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Shoyu EA at Equiti
Niwat Churat

Shoyu EA at Equiti

Niwat Churat
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 45%
EquitiBrokerageSC-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
564
Profit Trade:
432 (76.59%)
Loss Trade:
132 (23.40%)
Best Trade:
92.28 USD
Worst Trade:
-39.07 USD
Profitto lordo:
877.01 USD (36 408 pips)
Perdita lorda:
-596.04 USD (36 765 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (21.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.01 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.63%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.54
Long Trade:
232 (41.13%)
Short Trade:
332 (58.87%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
2.03 USD
Perdita media:
-4.52 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-38.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.54 USD (3)
Crescita mensile:
1.26%
Previsione annuale:
15.31%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
110.64 USD (15.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.45% (78.44 USD)
Per equità:
6.51% (30.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADJPY.sd 564
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADJPY.sd 281
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADJPY.sd -377
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EquitiBrokerageSC-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

ShoyuEA 
Non ci sono recensioni
2025.09.29 04:25
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 11.44% of days out of the 341 days of the signal's entire lifetime.
