- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
4 (40.00%)
Loss Trade:
6 (60.00%)
Best Trade:
9.74 USD
Worst Trade:
-5.12 USD
Profitto lordo:
22.86 USD (2 284 pips)
Perdita lorda:
-25.37 USD (2 533 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (9.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.74 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
0.97%
Massimo carico di deposito:
4.03%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.25 USD
Profitto medio:
5.72 USD
Perdita media:
-4.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.16 USD (3)
Crescita mensile:
-1.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.07 USD
Massimale:
14.08 USD (6.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.87% (14.08 USD)
Per equità:
0.21% (0.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-249
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.74 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +9.74 USD
Massima perdita consecutiva: -10.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
|
OctaFX-Real7
|4.70 × 1721
Providence Forex
Fixed lot trading!
No galleys or recovery systems.
Be consistent over the long term; notice the number of pips you consistently capture!
Instagram @Providence_forex
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
199
USD
USD
2
100%
10
40%
1%
0.90
-0.25
USD
USD
7%
1:500