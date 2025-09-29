SegnaliSezioni
Malone Reis Da Silva

Providence Forex

0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -1%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
4 (40.00%)
Loss Trade:
6 (60.00%)
Best Trade:
9.74 USD
Worst Trade:
-5.12 USD
Profitto lordo:
22.86 USD (2 284 pips)
Perdita lorda:
-25.37 USD (2 533 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (9.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.74 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
0.97%
Massimo carico di deposito:
4.03%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.25 USD
Profitto medio:
5.72 USD
Perdita media:
-4.23 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.16 USD (3)
Crescita mensile:
-1.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.07 USD
Massimale:
14.08 USD (6.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.87% (14.08 USD)
Per equità:
0.21% (0.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -249
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.74 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +9.74 USD
Massima perdita consecutiva: -10.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
OctaFX-Real7
4.70 × 1721
Providence Forex

Fixed lot trading!
No galleys or recovery systems.

Be consistent over the long term; notice the number of pips you consistently capture!

Instagram @Providence_forex
Non ci sono recensioni
2025.10.02 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.29 03:25
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.29 03:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 03:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Providence Forex
30USD al mese
-1%
0
0
USD
199
USD
2
100%
10
40%
1%
0.90
-0.25
USD
7%
1:500
