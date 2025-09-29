- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
21 (67.74%)
Loss Trade:
10 (32.26%)
Best Trade:
9.38 USD
Worst Trade:
-11.77 USD
Profitto lordo:
81.18 USD (76 454 pips)
Perdita lorda:
-44.35 USD (44 331 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (47.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.09 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
76.35%
Massimo carico di deposito:
106.52%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
36 minuti
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
5 (16.13%)
Short Trade:
26 (83.87%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
3.87 USD
Perdita media:
-4.44 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-23.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.10 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
26.07 USD (10.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.21% (26.07 USD)
Per equità:
25.28% (60.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.38 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +47.09 USD
Massima perdita consecutiva: -23.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
237
USD
USD
1
0%
31
67%
76%
1.83
1.19
USD
USD
25%
1:100