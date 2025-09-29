SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GROW ENERGY
Nesken Sitanggang

GROW ENERGY

Nesken Sitanggang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -13%
MaxrichGroup-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
18 (81.81%)
Loss Trade:
4 (18.18%)
Best Trade:
0.66 USD
Worst Trade:
-11.59 USD
Profitto lordo:
4.32 USD (422 pips)
Perdita lorda:
-30.34 USD (3 031 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (2.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.01 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
24.15%
Massimo carico di deposito:
4.51%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
13 (59.09%)
Short Trade:
9 (40.91%)
Fattore di profitto:
0.14
Profitto previsto:
-1.18 USD
Profitto medio:
0.24 USD
Perdita media:
-7.59 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.59 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.03 USD
Massimale:
28.03 USD (13.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.73% (28.03 USD)
Per equità:
4.69% (9.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG -26
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG -2.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.66 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.01 USD
Massima perdita consecutiva: -11.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

whatever you comment. I still Profit
Non ci sono recensioni
2025.09.29 06:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 05:25
Share of trading days is too low
2025.09.29 05:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 03:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 03:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 02:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.29 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 02:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GROW ENERGY
50USD al mese
-13%
0
0
USD
180
USD
1
0%
22
81%
24%
0.14
-1.18
USD
14%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.