- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
18 (81.81%)
Loss Trade:
4 (18.18%)
Best Trade:
0.66 USD
Worst Trade:
-11.59 USD
Profitto lordo:
4.32 USD (422 pips)
Perdita lorda:
-30.34 USD (3 031 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (2.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.01 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
24.15%
Massimo carico di deposito:
4.51%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
13 (59.09%)
Short Trade:
9 (40.91%)
Fattore di profitto:
0.14
Profitto previsto:
-1.18 USD
Profitto medio:
0.24 USD
Perdita media:
-7.59 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.59 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.03 USD
Massimale:
28.03 USD (13.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.73% (28.03 USD)
Per equità:
4.69% (9.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|-26
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|-2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.66 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.01 USD
Massima perdita consecutiva: -11.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
whatever you comment. I still Profit
