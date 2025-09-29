- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
29 (61.70%)
Loss Trade:
18 (38.30%)
Best Trade:
27.35 USD
Worst Trade:
-73.70 USD
Profitto lordo:
202.68 USD (12 019 pips)
Perdita lorda:
-388.60 USD (20 169 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (73.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.01 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
72.32%
Massimo carico di deposito:
19.64%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
3 (6.38%)
Short Trade:
44 (93.62%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-3.96 USD
Profitto medio:
6.99 USD
Perdita media:
-21.59 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-195.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-195.70 USD (8)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
241.01 USD
Massimale:
322.18 USD (29.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.25% (322.18 USD)
Per equità:
21.43% (180.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|NQ100.R
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-182
|NQ100.R
|-4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6.3K
|NQ100.R
|-1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.35 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +73.01 USD
Massima perdita consecutiva: -195.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-20%
0
0
USD
USD
675
USD
USD
1
0%
47
61%
72%
0.52
-3.96
USD
USD
31%
1:200