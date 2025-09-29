- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
16 (29.62%)
Loss Trade:
38 (70.37%)
Best Trade:
2 688.62 USD
Worst Trade:
-6 610.00 USD
Profitto lordo:
11 778.26 USD (7 413 pips)
Perdita lorda:
-35 298.64 USD (29 341 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4 617.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 617.26 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
3.03%
Massimo carico di deposito:
11.78%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
47 (87.04%)
Short Trade:
7 (12.96%)
Fattore di profitto:
0.33
Profitto previsto:
-435.56 USD
Profitto medio:
736.14 USD
Perdita media:
-928.91 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-21 151.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21 151.00 USD (17)
Crescita mensile:
-26.95%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23 520.38 USD
Massimale:
28 137.64 USD (29.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.51% (28 137.64 USD)
Per equità:
7.45% (5 250.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|EURUSD
|16
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-24K
|EURUSD
|198
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-18K
|EURUSD
|-4.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 688.62 USD
Worst Trade: -6 610 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +4 617.26 USD
Massima perdita consecutiva: -21 151.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|3.91 × 202
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-27%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
1
29%
54
29%
3%
0.33
-435.56
USD
USD
31%
1:500