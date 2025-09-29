- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
14 (93.33%)
Loss Trade:
1 (6.67%)
Best Trade:
1.02 USD
Worst Trade:
-0.12 USD
Profitto lordo:
8.38 USD (267 pips)
Perdita lorda:
-0.12 USD (1 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (5.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.23 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.94
Attività di trading:
63.04%
Massimo carico di deposito:
95.54%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
52 minuti
Fattore di recupero:
68.83
Long Trade:
4 (26.67%)
Short Trade:
11 (73.33%)
Fattore di profitto:
69.83
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
0.60 USD
Perdita media:
-0.12 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.12 USD (1)
Crescita mensile:
26.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.12 USD (0.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.39% (0.12 USD)
Per equità:
25.35% (7.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|266
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.24 × 17
|
LQDLLC-Live02
|0.44 × 327
|
LQDLtd-Live02
|0.80 × 302
|
VantageInternational-Live 14
|0.90 × 10
|
Exness-Real7
|2.65 × 103
|
ICMarketsSC-Live11
|3.20 × 5
|
Exness-Real6
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|4.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|4.50 × 12
|
DooFintech-Live 5
|5.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|6.00 × 1
