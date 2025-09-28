- Crescita
Trade:
29
Profit Trade:
24 (82.75%)
Loss Trade:
5 (17.24%)
Best Trade:
3.84 USD
Worst Trade:
-0.32 USD
Profitto lordo:
22.56 USD (24 319 pips)
Perdita lorda:
-3.11 USD (269 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (18.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.01 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
3.56%
Massimo carico di deposito:
9.18%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
27.79
Long Trade:
27 (93.10%)
Short Trade:
2 (6.90%)
Fattore di profitto:
7.25
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
0.94 USD
Perdita media:
-0.62 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.39 USD (2)
Crescita mensile:
19.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
0.70 USD (0.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.35% (0.36 USD)
Per equità:
0.56% (1.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
