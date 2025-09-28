SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ScalpThink
Simon Draxler

ScalpThink

Simon Draxler
0 recensioni
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.07 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
0.07 EUR (10 pips)
Perdita lorda:
-0.02 EUR
Vincite massime consecutive:
1 (0.07 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.07 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
19 secondi
Fattore di recupero:
2.50
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.50
Profitto previsto:
0.07 EUR
Profitto medio:
0.07 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 EUR
Massimale:
0.02 EUR (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.07 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.07 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2772
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
35 più
Non ci sono recensioni
2025.09.28 21:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 21:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 21:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.28 21:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 21:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
