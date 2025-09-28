- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
30.32 USD
Worst Trade:
-181.42 USD
Profitto lordo:
166.78 USD (31 925 pips)
Perdita lorda:
-185.65 USD (30 159 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (166.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
166.78 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
3.98%
Massimo carico di deposito:
14.92%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-1.89 USD
Profitto medio:
18.53 USD
Perdita media:
-185.65 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-181.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-181.42 USD (1)
Crescita mensile:
-3.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.87 USD
Massimale:
181.42 USD (27.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.43% (181.89 USD)
Per equità:
23.88% (158.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-19
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.32 USD
Worst Trade: -181 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +166.78 USD
Massima perdita consecutiva: -181.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
481
USD
USD
1
100%
10
90%
4%
0.89
-1.89
USD
USD
27%
1:500