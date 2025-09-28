SegnaliSezioni
Gabriel Marcos Azevedo De Oliveira Mourao

King Marco

Gabriel Marcos Azevedo De Oliveira Mourao
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
413
Profit Trade:
225 (54.47%)
Loss Trade:
188 (45.52%)
Best Trade:
17.69 USD
Worst Trade:
-53.10 USD
Profitto lordo:
497.03 USD (424 705 pips)
Perdita lorda:
-570.56 USD (64 555 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (18.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.98 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
180 (43.58%)
Short Trade:
233 (56.42%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
2.21 USD
Perdita media:
-3.03 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-53.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.42 USD (4)
Crescita mensile:
-97.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.67 USD
Massimale:
129.91 USD (118.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 221
GBPUSD 39
EURUSD 33
NAS100 25
ETHUSD 19
USDJPY 14
AUDUSD 7
GBPCHF 7
US500 7
GBPJPY 5
GBPCAD 5
CHFJPY 5
BTCUSD 3
EURNZD 3
AUDNZD 3
USDCHF 2
USDCAD 2
US30 2
SpotCrude 2
GBPNZD 1
XAGUSD 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
CHFSEK 1
UK100 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 14
GBPUSD -32
EURUSD -34
NAS100 12
ETHUSD 2
USDJPY 16
AUDUSD -1
GBPCHF -7
US500 2
GBPJPY -2
GBPCAD -8
CHFJPY -10
BTCUSD 2
EURNZD -5
AUDNZD -1
USDCHF -6
USDCAD 1
US30 -2
SpotCrude 0
GBPNZD -2
XAGUSD -4
NZDUSD 1
NZDJPY -2
EURJPY -3
CHFSEK -1
UK100 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.4K
GBPUSD -1.5K
EURUSD -1.4K
NAS100 1.2K
ETHUSD 13K
USDJPY 1.4K
AUDUSD -79
GBPCHF -190
US500 121
GBPJPY -44
GBPCAD -267
CHFJPY -727
BTCUSD 18K
EURNZD -424
AUDNZD -101
USDCHF -255
USDCAD 83
US30 -248
SpotCrude -9
GBPNZD -197
XAGUSD -73
NZDUSD 26
NZDJPY -227
EURJPY -210
CHFSEK -595
UK100 -12
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.69 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +18.14 USD
Massima perdita consecutiva: -53.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
TickmillUK-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.30 × 355
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Exness-MT5Real28
0.67 × 3
ICTrading-MT5-4
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.78 × 9
Tickmill-Live
0.80 × 210
Darwinex-Live
0.98 × 128
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
ICMarketsSC-MT5
1.24 × 1692
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 29106
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
I am a Brazilian day trader with over 5 years in the market. Have traded and failed many times over, but have now eliminated everything that got in the way of my success.
I trade cautiously, conservatively and with a high Risk to Reward ratio - most times between 1:3 and 1:7. I only trade US500 and XAUUSD
Non ci sono recensioni
2025.09.28 14:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
