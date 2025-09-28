SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Efata1272
Andreas Wahyu Hartono

Efata1272

Andreas Wahyu Hartono
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
HFMarketsGlobal-Live3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
40
Profit Trade:
33 (82.50%)
Loss Trade:
7 (17.50%)
Best Trade:
7.43 USD
Worst Trade:
-2.75 USD
Profitto lordo:
59.35 USD (5 917 pips)
Perdita lorda:
-14.77 USD (1 078 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (19.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.60 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
4.20%
Massimo carico di deposito:
9.36%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
15.64
Long Trade:
24 (60.00%)
Short Trade:
16 (40.00%)
Fattore di profitto:
4.02
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
1.80 USD
Perdita media:
-2.11 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.75 USD (1)
Crescita mensile:
477.98%
Algo trading:
55%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
2.85 USD (6.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.46% (2.85 USD)
Per equità:
7.45% (7.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 39
EURUSDb 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb 42
EURUSDb 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 4.6K
EURUSDb 262
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.43 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +19.60 USD
Massima perdita consecutiva: -2.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

My trading Pair is XauUsd and sometimes eurusd or gbpusd. I combine the Elliot Wave method to determine the direction and use Fibonacci Extension to having the entry level
Non ci sono recensioni
2025.10.06 02:24
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.01 09:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 01:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 08:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 08:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 16:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.28 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Efata1272
30USD al mese
9%
0
0
USD
109
USD
4
55%
40
82%
4%
4.01
1.11
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.