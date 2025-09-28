- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
Nessun dato
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Enjoy profits from XAU/USD (Gold) movements without the hassle of hours of chart analysis.
With a strict risk management strategy and measured trading patterns, you simply follow along – all entries, stop-loss orders, and take-loss orders are automatically copied to your account.
???? Advantages of Copy Trade Gold:
Focus on 1 pair: XAU/USD (Gold)
Combined trend-following and intraday momentum strategy
Strict risk management? Stable long-term profit ratio
Full transparency: Monitor history and running trades
???? Suitable for those who:
Busy and don't have time to analyze the market
Want to learn on the go
Looking for consistent profits from the world's favorite trader instrument? Gold
???? Disclaimer: Trading carries risks. Profits are not guaranteed; use funds according to your risk tolerance.Nikmati profit dari pergerakan XAU/USD (Gold) tanpa repot analisa chart berjam-jam.
Dengan strategi manajemen risiko ketat & pola trading terukur, kamu cukup follow – semua entry, SL, dan TP otomatis tersalin ke akunmu.
???? Keunggulan Copy Trade Gold:
Fokus 1 pairs: XAU/USD (Gold)
Strategi kombinasi trend-following & momentum intraday
Risk Management ketat ? rasio profit stabil jangka panjang
Transparansi penuh: bisa pantau history & running trade
???? Cocok buat kamu yang:
Sibuk & nggak sempat analisa market
Mau belajar sambil jalan
Cari profit konsisten dari instrumen favorit trader dunia ? Gold
???? Disclaimer: Trading mengandung risiko. Profit tidak dijamin, gunakan dana sesuai toleransi risiko.
Non ci sono recensioni