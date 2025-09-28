SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Project
Paramita Dewanti Ssi M Stat

Gold Project

Paramita Dewanti Ssi M Stat
0 recensioni
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Nessun dato

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Enjoy profits from XAU/USD (Gold) movements without the hassle of hours of chart analysis.

With a strict risk management strategy and measured trading patterns, you simply follow along – all entries, stop-loss orders, and take-loss orders are automatically copied to your account.

???? Advantages of Copy Trade Gold:

Focus on 1 pair: XAU/USD (Gold)

Combined trend-following and intraday momentum strategy

Strict risk management? Stable long-term profit ratio

Full transparency: Monitor history and running trades

???? Suitable for those who:

Busy and don't have time to analyze the market

Want to learn on the go

Looking for consistent profits from the world's favorite trader instrument? Gold

???? Disclaimer: Trading carries risks. Profits are not guaranteed; use funds according to your risk tolerance.

Nikmati profit dari pergerakan XAU/USD (Gold) tanpa repot analisa chart berjam-jam.
Dengan strategi manajemen risiko ketat & pola trading terukur, kamu cukup follow – semua entry, SL, dan TP otomatis tersalin ke akunmu.

???? Keunggulan Copy Trade Gold:

Fokus 1 pairs: XAU/USD (Gold)

Strategi kombinasi trend-following & momentum intraday

Risk Management ketat ? rasio profit stabil jangka panjang

Transparansi penuh: bisa pantau history & running trade

???? Cocok buat kamu yang:

Sibuk & nggak sempat analisa market

Mau belajar sambil jalan

Cari profit konsisten dari instrumen favorit trader dunia ? Gold

???? Disclaimer: Trading mengandung risiko. Profit tidak dijamin, gunakan dana sesuai toleransi risiko.
Non ci sono recensioni
2025.09.28 12:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 12:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 12:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.28 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati