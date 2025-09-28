- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
34.12 USD
Worst Trade:
-19.56 USD
Profitto lordo:
64.51 USD (3 977 pips)
Perdita lorda:
-48.48 USD (2 422 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (64.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.51 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
2.00 USD
Profitto medio:
12.90 USD
Perdita media:
-16.16 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-48.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.48 USD (3)
Crescita mensile:
4.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.48 USD
Massimale:
48.48 USD (12.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|1.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.12 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +64.51 USD
Massima perdita consecutiva: -48.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Manual Trading
Non ci sono recensioni