Dzmitry Harelchyk

DiamondTrade X3

Dzmitry Harelchyk
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 85%
VantageInternational-Live 12
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
37 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
11 799.20 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
85 130.64 USD (45 734 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
37 (85 130.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85 130.64 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
79.15%
Massimo carico di deposito:
9.34%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (18.92%)
Short Trade:
30 (81.08%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2 300.83 USD
Profitto medio:
2 300.83 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
85.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
8.29% (8 619.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 30
USDCHF+ 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 76K
USDCHF+ 9.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 44K
USDCHF+ 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11 799.20 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +85 130.64 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Please contact me if you would like to copy the signal.

https://vigco.co/B732aq


Non ci sono recensioni
2025.10.02 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 15:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.02 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 18:37
Share of trading days is too low
2025.09.29 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.28 08:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 08:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 08:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.28 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
