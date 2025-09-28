- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 163
Profit Trade:
3 140 (60.81%)
Loss Trade:
2 023 (39.18%)
Best Trade:
12 049.70 USD
Worst Trade:
-33 716.66 USD
Profitto lordo:
373 781.34 USD (494 805 pips)
Perdita lorda:
-555 836.49 USD (625 535 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (457.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 546.40 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1260
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
2 621 (50.77%)
Short Trade:
2 542 (49.23%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-35.26 USD
Profitto medio:
119.04 USD
Perdita media:
-274.76 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-282 849.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-282 849.22 USD (15)
Crescita mensile:
-3.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
245 898.46 USD
Massimale:
293 278.02 USD (5.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.22% (293 278.02 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|5163
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.UScent
|-182K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.UScent
|-131K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12 049.70 USD
Worst Trade: -33 717 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +457.70 USD
Massima perdita consecutiva: -282 849.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GinzoNetwork-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni