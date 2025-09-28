SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EG fly slowly
Li Min Lin

EG fly slowly

Li Min Lin
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -3%
GinzoNetwork-Trade
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 163
Profit Trade:
3 140 (60.81%)
Loss Trade:
2 023 (39.18%)
Best Trade:
12 049.70 USD
Worst Trade:
-33 716.66 USD
Profitto lordo:
373 781.34 USD (494 805 pips)
Perdita lorda:
-555 836.49 USD (625 535 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (457.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 546.40 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1260
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
2 621 (50.77%)
Short Trade:
2 542 (49.23%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-35.26 USD
Profitto medio:
119.04 USD
Perdita media:
-274.76 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-282 849.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-282 849.22 USD (15)
Crescita mensile:
-3.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
245 898.46 USD
Massimale:
293 278.02 USD (5.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.22% (293 278.02 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.UScent 5163
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.UScent -182K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.UScent -131K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12 049.70 USD
Worst Trade: -33 717 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +457.70 USD
Massima perdita consecutiva: -282 849.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GinzoNetwork-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.28 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati