- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
10.41 USD
Worst Trade:
-8.64 USD
Profitto lordo:
14.98 USD (1 365 pips)
Perdita lorda:
-17.25 USD (1 378 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (14.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.98 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
70.83%
Massimo carico di deposito:
93.82%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.23 USD
Profitto medio:
4.99 USD
Perdita media:
-2.46 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.47 USD (4)
Crescita mensile:
-11.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.69 USD
Massimale:
13.55 USD (43.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.25% (13.53 USD)
Per equità:
45.55% (14.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|4
|EURCAD
|4
|GBPNZD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|14
|EURCAD
|-14
|GBPNZD
|-2
|USDJPY
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|1.2K
|EURCAD
|-1K
|GBPNZD
|-110
|USDJPY
|-46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.41 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +14.98 USD
Massima perdita consecutiva: -13.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.94 × 390
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.25 × 187
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.34 × 94
|
ClonTrader-Live
|2.50 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|4.07 × 42
|
FBS-Real
|4.70 × 10
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|6.33 × 9
|
OANDA-Live-1
|7.28 × 39
|
XMGlobal-MT5 2
|7.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|7.80 × 5
|
ECMarkets-Server
|9.58 × 19
|
RoboForex-Pro
|9.87 × 216
|
Exness-MT5Real
|10.63 × 8
|
FXGT-Live
|11.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|12.00 × 7
|
Swissquote-Server
|12.93 × 28
|
XMGlobal-MT5 7
|13.00 × 1
|
Weltrade-Real
|18.67 × 15
Swing Trading 101 is a profitable trading strategy. Follow me and you wont regret!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-11%
0
0
USD
USD
18
USD
USD
1
0%
10
30%
71%
0.86
-0.23
USD
USD
46%
1:300