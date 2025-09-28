SegnaliSezioni
Abraham Jr Garcia

Swing Trading 101

Abraham Jr Garcia
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -11%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
10.41 USD
Worst Trade:
-8.64 USD
Profitto lordo:
14.98 USD (1 365 pips)
Perdita lorda:
-17.25 USD (1 378 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (14.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.98 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
70.83%
Massimo carico di deposito:
93.82%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.23 USD
Profitto medio:
4.99 USD
Perdita media:
-2.46 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.47 USD (4)
Crescita mensile:
-11.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.69 USD
Massimale:
13.55 USD (43.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.25% (13.53 USD)
Per equità:
45.55% (14.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 4
EURCAD 4
GBPNZD 1
USDJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 14
EURCAD -14
GBPNZD -2
USDJPY 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD 1.2K
EURCAD -1K
GBPNZD -110
USDJPY -46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.41 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +14.98 USD
Massima perdita consecutiva: -13.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.94 × 390
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.25 × 187
ICMarketsSC-MT5-2
2.34 × 94
ClonTrader-Live
2.50 × 2
ICTrading-MT5-4
4.07 × 42
FBS-Real
4.70 × 10
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real10
5.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
6.33 × 9
OANDA-Live-1
7.28 × 39
XMGlobal-MT5 2
7.50 × 2
OctaFX-Real2
7.80 × 5
ECMarkets-Server
9.58 × 19
RoboForex-Pro
9.87 × 216
Exness-MT5Real
10.63 × 8
FXGT-Live
11.50 × 2
Exness-MT5Real5
12.00 × 7
Swissquote-Server
12.93 × 28
XMGlobal-MT5 7
13.00 × 1
Weltrade-Real
18.67 × 15
Swing Trading 101 is a profitable trading strategy. Follow me and you wont regret!
Non ci sono recensioni
2025.09.30 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 05:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 22:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 22:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 21:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 11:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.28 11:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 03:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.28 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 03:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

