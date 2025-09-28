- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
51 (52.57%)
Loss Trade:
46 (47.42%)
Best Trade:
103 900.85 IDR
Worst Trade:
-135 829.28 IDR
Profitto lordo:
1 128 217.48 IDR (107 765 pips)
Perdita lorda:
-1 172 967.03 IDR (77 973 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (228 074.01 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
228 074.01 IDR (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
2.29%
Massimo carico di deposito:
89.92%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
32 (32.99%)
Short Trade:
65 (67.01%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-461.34 IDR
Profitto medio:
22 121.91 IDR
Perdita media:
-25 499.28 IDR
Massime perdite consecutive:
7 (-132 949.43 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-135 829.28 IDR (1)
Crescita mensile:
-2.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
390 208.70 IDR
Massimale:
444 540.93 IDR (34.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.94% (442 716.05 IDR)
Per equità:
5.62% (56 789.26 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|BTCUSD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-6
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.4K
|BTCUSD
|21K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +103 900.85 IDR
Worst Trade: -135 829 IDR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +228 074.01 IDR
Massima perdita consecutiva: -132 949.43 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.13 × 4280
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
1M
IDR
IDR
3
0%
97
52%
2%
0.96
-461.34
IDR
IDR
34%
1:500