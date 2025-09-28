SegnaliSezioni
Krysna Gumilar

IJFX1JTKE100JT411263826

Krysna Gumilar
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
51 (52.57%)
Loss Trade:
46 (47.42%)
Best Trade:
103 900.85 IDR
Worst Trade:
-135 829.28 IDR
Profitto lordo:
1 128 217.48 IDR (107 765 pips)
Perdita lorda:
-1 172 967.03 IDR (77 973 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (228 074.01 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
228 074.01 IDR (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
2.29%
Massimo carico di deposito:
89.92%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
32 (32.99%)
Short Trade:
65 (67.01%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-461.34 IDR
Profitto medio:
22 121.91 IDR
Perdita media:
-25 499.28 IDR
Massime perdite consecutive:
7 (-132 949.43 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-135 829.28 IDR (1)
Crescita mensile:
-2.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
390 208.70 IDR
Massimale:
444 540.93 IDR (34.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.94% (442 716.05 IDR)
Per equità:
5.62% (56 789.26 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 91
BTCUSD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -6
BTCUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.4K
BTCUSD 21K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +103 900.85 IDR
Worst Trade: -135 829 IDR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +228 074.01 IDR
Massima perdita consecutiva: -132 949.43 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.13 × 4280
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Non ci sono recensioni
2025.10.12 10:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 08:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 07:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 02:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 01:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 00:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 01:16
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.28 01:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 01:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
