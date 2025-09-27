- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
33 (89.18%)
Loss Trade:
4 (10.81%)
Best Trade:
2.90 USD
Worst Trade:
-77.48 USD
Profitto lordo:
16.16 USD (2 523 pips)
Perdita lorda:
-80.57 USD (4 075 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (11.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.20 USD (22)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
61.58%
Massimo carico di deposito:
321.28%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
19 (51.35%)
Short Trade:
18 (48.65%)
Fattore di profitto:
0.20
Profitto previsto:
-1.74 USD
Profitto medio:
0.49 USD
Perdita media:
-20.14 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.48 USD (1)
Crescita mensile:
-64.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.89 USD
Massimale:
77.91 USD (77.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.89% (77.91 USD)
Per equità:
76.38% (76.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|17
|USDCHF
|6
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|2
|ETHUSD
|1
|XAUUSD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|8
|USDCHF
|-2
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|ETHUSD
|0
|XAUUSD
|-77
|NZDJPY
|0
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|0
|GBPNZD
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|836
|USDCHF
|-54
|GBPUSD
|231
|USDJPY
|204
|ETHUSD
|1K
|XAUUSD
|-3.9K
|NZDJPY
|27
|AUDUSD
|14
|NZDUSD
|108
|EURJPY
|14
|GBPNZD
|-97
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.90 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.20 USD
Massima perdita consecutiva: -2.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "xChief-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.39 × 194
|
STARTRADERFinancial-Live4
|3.76 × 76
|
Coinexx-Live
|4.01 × 111
