Wisam Oudah Radhi Al Musawi

Xc

Wisam Oudah Radhi Al Musawi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -64%
xChief-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
33 (89.18%)
Loss Trade:
4 (10.81%)
Best Trade:
2.90 USD
Worst Trade:
-77.48 USD
Profitto lordo:
16.16 USD (2 523 pips)
Perdita lorda:
-80.57 USD (4 075 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (11.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.20 USD (22)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
61.58%
Massimo carico di deposito:
321.28%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
19 (51.35%)
Short Trade:
18 (48.65%)
Fattore di profitto:
0.20
Profitto previsto:
-1.74 USD
Profitto medio:
0.49 USD
Perdita media:
-20.14 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.48 USD (1)
Crescita mensile:
-64.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.89 USD
Massimale:
77.91 USD (77.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.89% (77.91 USD)
Per equità:
76.38% (76.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 17
USDCHF 6
GBPUSD 5
USDJPY 2
ETHUSD 1
XAUUSD 1
NZDJPY 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
EURJPY 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 8
USDCHF -2
GBPUSD 3
USDJPY 3
ETHUSD 0
XAUUSD -77
NZDJPY 0
AUDUSD 0
NZDUSD 1
EURJPY 0
GBPNZD -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 836
USDCHF -54
GBPUSD 231
USDJPY 204
ETHUSD 1K
XAUUSD -3.9K
NZDJPY 27
AUDUSD 14
NZDUSD 108
EURJPY 14
GBPNZD -97
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.90 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.20 USD
Massima perdita consecutiva: -2.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "xChief-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.39 × 194
STARTRADERFinancial-Live4
3.76 × 76
Coinexx-Live
4.01 × 111
Non ci sono recensioni
2025.10.01 15:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 17:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 12:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.28 10:25
Share of trading days is too low
2025.09.28 10:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.28 00:16
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 00:16
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 00:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.28 00:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 00:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
