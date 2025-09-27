SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NUMBERS
Tobore Ojenikoh

NUMBERS

Tobore Ojenikoh
0 recensioni
24 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 151%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 602
Profit Trade:
2 507 (69.60%)
Loss Trade:
1 095 (30.40%)
Best Trade:
416.76 EUR
Worst Trade:
-41.87 EUR
Profitto lordo:
9 739.49 EUR (282 604 pips)
Perdita lorda:
-4 281.93 EUR (198 484 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (43.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 378.65 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.85%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
98
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
6.83
Long Trade:
2 262 (62.80%)
Short Trade:
1 340 (37.20%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
1.52 EUR
Profitto medio:
3.88 EUR
Perdita media:
-3.91 EUR
Massime perdite consecutive:
30 (-799.25 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-799.25 EUR (30)
Crescita mensile:
10.62%
Previsione annuale:
130.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.53 EUR
Massimale:
799.34 EUR (8.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.65% (810.75 EUR)
Per equità:
0.41% (26.25 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3602
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 6.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 84K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +416.76 EUR
Worst Trade: -42 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +43.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -799.25 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.27 22:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
