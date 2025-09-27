- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 602
Profit Trade:
2 507 (69.60%)
Loss Trade:
1 095 (30.40%)
Best Trade:
416.76 EUR
Worst Trade:
-41.87 EUR
Profitto lordo:
9 739.49 EUR (282 604 pips)
Perdita lorda:
-4 281.93 EUR (198 484 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (43.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 378.65 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.85%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
98
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
6.83
Long Trade:
2 262 (62.80%)
Short Trade:
1 340 (37.20%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
1.52 EUR
Profitto medio:
3.88 EUR
Perdita media:
-3.91 EUR
Massime perdite consecutive:
30 (-799.25 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-799.25 EUR (30)
Crescita mensile:
10.62%
Previsione annuale:
130.85%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.53 EUR
Massimale:
799.34 EUR (8.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.65% (810.75 EUR)
Per equità:
0.41% (26.25 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3602
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|84K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.00 × 1
