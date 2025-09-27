- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 034
Profit Trade:
520 (50.29%)
Loss Trade:
514 (49.71%)
Best Trade:
203.76 USD
Worst Trade:
-66.87 USD
Profitto lordo:
2 687.69 USD (262 841 pips)
Perdita lorda:
-2 081.61 USD (191 808 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (27.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
203.76 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
154
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
726 (70.21%)
Short Trade:
308 (29.79%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
5.17 USD
Perdita media:
-4.05 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-121.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-195.13 USD (8)
Crescita mensile:
40.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
84.66 USD
Massimale:
369.45 USD (20.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.44% (369.45 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1016
|EURUSD
|4
|GBPAUD
|3
|EURJPY
|3
|EURAUD
|2
|GBPNZD
|2
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|597
|EURUSD
|-6
|GBPAUD
|-13
|EURJPY
|17
|EURAUD
|13
|GBPNZD
|5
|GBPCAD
|0
|GBPUSD
|-2
|USDJPY
|-8
|GBPJPY
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|70K
|EURUSD
|-239
|GBPAUD
|-1.1K
|EURJPY
|1.4K
|EURAUD
|1K
|GBPNZD
|420
|GBPCAD
|19
|GBPUSD
|-177
|USDJPY
|-593
|GBPJPY
|195
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +203.76 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +27.55 USD
Massima perdita consecutiva: -121.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni