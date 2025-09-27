SegnaliSezioni
Agora

Abdulhadi Darwish
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 46%
OneRoyal-Real
1:10
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 034
Profit Trade:
520 (50.29%)
Loss Trade:
514 (49.71%)
Best Trade:
203.76 USD
Worst Trade:
-66.87 USD
Profitto lordo:
2 687.69 USD (262 841 pips)
Perdita lorda:
-2 081.61 USD (191 808 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (27.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
203.76 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
154
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
726 (70.21%)
Short Trade:
308 (29.79%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
5.17 USD
Perdita media:
-4.05 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-121.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-195.13 USD (8)
Crescita mensile:
40.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
84.66 USD
Massimale:
369.45 USD (20.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.44% (369.45 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1016
EURUSD 4
GBPAUD 3
EURJPY 3
EURAUD 2
GBPNZD 2
GBPCAD 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
GBPJPY 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 597
EURUSD -6
GBPAUD -13
EURJPY 17
EURAUD 13
GBPNZD 5
GBPCAD 0
GBPUSD -2
USDJPY -8
GBPJPY 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 70K
EURUSD -239
GBPAUD -1.1K
EURJPY 1.4K
EURAUD 1K
GBPNZD 420
GBPCAD 19
GBPUSD -177
USDJPY -593
GBPJPY 195
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +203.76 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +27.55 USD
Massima perdita consecutiva: -121.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

