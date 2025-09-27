SegnaliSezioni
Khalil' Khamdullin

AlfaXalil

Khalil' Khamdullin
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
19 (35.18%)
Loss Trade:
35 (64.81%)
Best Trade:
6 714.28 RUB
Worst Trade:
-2 831.31 RUB
Profitto lordo:
24 351.02 RUB (23 102 pips)
Perdita lorda:
-33 927.45 RUB (11 147 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (3 197.37 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
6 714.28 RUB (1)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.84%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
22 (40.74%)
Short Trade:
32 (59.26%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-177.34 RUB
Profitto medio:
1 281.63 RUB
Perdita media:
-969.36 RUB
Massime perdite consecutive:
14 (-12 916.00 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-12 916.00 RUB (14)
Crescita mensile:
3.54%
Previsione annuale:
42.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16 089.24 RUB
Massimale:
20 888.05 RUB (10.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.20% (20 888.05 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 12
USDCHFrfd 8
NZDUSDrfd 7
AUDUSDrfd 7
USDCADrfd 7
USDJPYrfd 5
GBPUSDrfd 4
#SPX 2
EURGBPrfd 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd -129
USDCHFrfd -149
NZDUSDrfd -23
AUDUSDrfd 71
USDCADrfd 2
USDJPYrfd 15
GBPUSDrfd 80
#SPX 17
EURGBPrfd -42
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd -1.6K
USDCHFrfd -2.9K
NZDUSDrfd -212
AUDUSDrfd 710
USDCADrfd 298
USDJPYrfd 3.2K
GBPUSDrfd 3.6K
#SPX 9K
EURGBPrfd -173
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 714.28 RUB
Worst Trade: -2 831 RUB
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +3 197.37 RUB
Massima perdita consecutiva: -12 916.00 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.28 11:24
Share of trading days is too low
2025.09.28 11:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.28 10:25
Share of trading days is too low
2025.09.28 10:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.27 18:51
Trading operations on the account were performed for only 30 days. This comprises 3.13% of days out of the 960 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 18:51
80% of trades performed within 19 days. This comprises 1.98% of days out of the 960 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 18:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
