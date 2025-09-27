- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
19 (35.18%)
Loss Trade:
35 (64.81%)
Best Trade:
6 714.28 RUB
Worst Trade:
-2 831.31 RUB
Profitto lordo:
24 351.02 RUB (23 102 pips)
Perdita lorda:
-33 927.45 RUB (11 147 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (3 197.37 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
6 714.28 RUB (1)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.84%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
22 (40.74%)
Short Trade:
32 (59.26%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-177.34 RUB
Profitto medio:
1 281.63 RUB
Perdita media:
-969.36 RUB
Massime perdite consecutive:
14 (-12 916.00 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-12 916.00 RUB (14)
Crescita mensile:
3.54%
Previsione annuale:
42.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16 089.24 RUB
Massimale:
20 888.05 RUB (10.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.20% (20 888.05 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|12
|USDCHFrfd
|8
|NZDUSDrfd
|7
|AUDUSDrfd
|7
|USDCADrfd
|7
|USDJPYrfd
|5
|GBPUSDrfd
|4
|#SPX
|2
|EURGBPrfd
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDrfd
|-129
|USDCHFrfd
|-149
|NZDUSDrfd
|-23
|AUDUSDrfd
|71
|USDCADrfd
|2
|USDJPYrfd
|15
|GBPUSDrfd
|80
|#SPX
|17
|EURGBPrfd
|-42
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDrfd
|-1.6K
|USDCHFrfd
|-2.9K
|NZDUSDrfd
|-212
|AUDUSDrfd
|710
|USDCADrfd
|298
|USDJPYrfd
|3.2K
|GBPUSDrfd
|3.6K
|#SPX
|9K
|EURGBPrfd
|-173
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
190K
RUB
RUB
17
0%
54
35%
100%
0.71
-177.34
RUB
RUB
10%
1:40