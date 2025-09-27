SegnaliSezioni
Hassan Ichatouhane

Royal Gold sk

Hassan Ichatouhane
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 72%
FPMarketsLLC-Live4
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
177
Profit Trade:
92 (51.97%)
Loss Trade:
85 (48.02%)
Best Trade:
14.60 USD
Worst Trade:
-6.90 USD
Profitto lordo:
257.76 USD (18 282 pips)
Perdita lorda:
-186.06 USD (11 220 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (34.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.35 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
2.28
Long Trade:
104 (58.76%)
Short Trade:
73 (41.24%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-2.19 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-8.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.36 USD (5)
Crescita mensile:
71.70%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
31.40 USD (17.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.56% (31.40 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 177
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 72
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.60 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +34.35 USD
Massima perdita consecutiva: -8.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Présentation du Signal – Objectif : Liberté Financière

🎯 Objectif du signalCe signal a été conçu avec une ambition simple et réaliste :➡️ Remplacer progressivement un salaire classique d’ici 2 ans, grâce à un système de trading semi-automatisé, discipliné et rigoureusement testé.


⚙️ Philosophie de trading

📊 Stratégie orientée vers la croissance régulière du capital

🔄 Optimisation dynamique des lots selon l'évolution du compte

❌ Aucune martingale – ❌ Aucun scalping agressif

📉 Drawdown modéré et contrôlé (robot calibré en "Risque moyen")

✅ Suivi du marché en continu – stratégie adaptée aux conditions réelles


💼 Pour qui est fait ce signal ?

✔️ Pour les investisseurs souhaitant une source de revenus passifs✔️ Pour ceux qui visent l'indépendance financière à moyen terme✔️ Pour ceux qui préfèrent la stabilité et la régularité aux coups de poker


💶 Recommandations à l'abonné

💰 Capital conseillé de départ : 100

€ minimum

⚖️ Levier recommandé : 1:500

✅ Copier les trades avec gestion automatique des lots (par MQL5)

🔒 Idéalement utiliser un broker avec exécution rapide et fiable

📈 Attendre les résultats sur le long terme — pas de miracle overnight


🔒 Sécurité et gestion du risque

Le signal intègre une stratégie d'augmentation de lot progressive, adaptée au capital réel.➡️ Plus le compte grandit, plus les lots montent sans jamais dépasser un niveau de risque cohérent.

🗓️ Projection à 2 ans (objectif indicatif)

📈 Capital initial : 3 000 €

🚀 Objectif mensuel moyen : 20 à  100%*

🔁 Résultat visé : remplacer un salaire mensuel stable en 18–24 mois(*Performance passée ≠ garantie future)
2025.09.28 10:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.28 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 15:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.27 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
