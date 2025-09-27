- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|177
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|72
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
Présentation du Signal – Objectif : Liberté Financière
🎯 Objectif du signalCe signal a été conçu avec une ambition simple et réaliste :➡️ Remplacer progressivement un salaire classique d’ici 2 ans, grâce à un système de trading semi-automatisé, discipliné et rigoureusement testé.
⚙️ Philosophie de trading
📊 Stratégie orientée vers la croissance régulière du capital
🔄 Optimisation dynamique des lots selon l'évolution du compte
❌ Aucune martingale – ❌ Aucun scalping agressif
📉 Drawdown modéré et contrôlé (robot calibré en "Risque moyen")
✅ Suivi du marché en continu – stratégie adaptée aux conditions réelles
💼 Pour qui est fait ce signal ?
✔️ Pour les investisseurs souhaitant une source de revenus passifs✔️ Pour ceux qui visent l'indépendance financière à moyen terme✔️ Pour ceux qui préfèrent la stabilité et la régularité aux coups de poker
💶 Recommandations à l'abonné
💰 Capital conseillé de départ : 100
€ minimum
⚖️ Levier recommandé : 1:500
✅ Copier les trades avec gestion automatique des lots (par MQL5)
🔒 Idéalement utiliser un broker avec exécution rapide et fiable
📈 Attendre les résultats sur le long terme — pas de miracle overnight
🔒 Sécurité et gestion du risque
Le signal intègre une stratégie d'augmentation de lot progressive, adaptée au capital réel.➡️ Plus le compte grandit, plus les lots montent sans jamais dépasser un niveau de risque cohérent.
🗓️ Projection à 2 ans (objectif indicatif)
📈 Capital initial : 3 000 €
🚀 Objectif mensuel moyen : 20 à 100%*🔁 Résultat visé : remplacer un salaire mensuel stable en 18–24 mois(*Performance passée ≠ garantie future)