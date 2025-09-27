SegnaliSezioni
Tomi Erwandi

Jagat Forex PRO

Tomi Erwandi
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 27%
Exness-MT5Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
21 (65.62%)
Loss Trade:
11 (34.38%)
Best Trade:
24.61 USD
Worst Trade:
-17.39 USD
Profitto lordo:
149.90 USD (102 906 pips)
Perdita lorda:
-92.74 USD (134 894 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.84 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
27 (84.38%)
Short Trade:
5 (15.63%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
1.79 USD
Profitto medio:
7.14 USD
Perdita media:
-8.43 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-47.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.40 USD (3)
Crescita mensile:
11.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.82 USD
Massimale:
47.40 USD (13.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.36% (38.83 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 29
USOIL 2
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 67
USOIL 0
BTCUSD -9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 58K
USOIL -48
BTCUSD -90K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.61 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.20 USD
Massima perdita consecutiva: -47.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 3
RoboForex-Pro
0.00 × 2
XMTrading-MT5 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
7.97 × 116
Exness-MT5Real3
20.88 × 52
Exness-MT5Real
24.43 × 353
💼 Financial Trader | Private Fund Manager
📈 Smart Entry • Market Structure • Risk Control
🚀 Built on Discipline
linktr.ee/tomierwandi
Non ci sono recensioni
2025.09.28 10:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 00:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 00:16
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.27 15:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
