Trade:
32
Profit Trade:
21 (65.62%)
Loss Trade:
11 (34.38%)
Best Trade:
24.61 USD
Worst Trade:
-17.39 USD
Profitto lordo:
149.90 USD (102 906 pips)
Perdita lorda:
-92.74 USD (134 894 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.84 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
27 (84.38%)
Short Trade:
5 (15.63%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
1.79 USD
Profitto medio:
7.14 USD
Perdita media:
-8.43 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-47.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-47.40 USD (3)
Crescita mensile:
11.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.82 USD
Massimale:
47.40 USD (13.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.36% (38.83 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|USOIL
|2
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|67
|USOIL
|0
|BTCUSD
|-9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|58K
|USOIL
|-48
|BTCUSD
|-90K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 2
|
XMTrading-MT5 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real5
|7.97 × 116
|
Exness-MT5Real3
|20.88 × 52
|
Exness-MT5Real
|24.43 × 353
💼 Financial Trader | Private Fund Manager
📈 Smart Entry • Market Structure • Risk Control
🚀 Built on Discipline
