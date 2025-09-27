SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Jagat Forex PRO II
Tomi Erwandi

Jagat Forex PRO II

Tomi Erwandi
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 34%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
205
Profit Trade:
111 (54.14%)
Loss Trade:
94 (45.85%)
Best Trade:
27.39 USD
Worst Trade:
-14.35 USD
Profitto lordo:
529.04 USD (4 273 548 pips)
Perdita lorda:
-367.01 USD (2 632 289 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (31.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.07 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.72
Long Trade:
135 (65.85%)
Short Trade:
70 (34.15%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
4.77 USD
Perdita media:
-3.90 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-15.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.11 USD (4)
Crescita mensile:
36.64%
Previsione annuale:
444.56%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
43.54 USD (16.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.60% (33.94 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 72
USA100 52
USDJPYr 20
GBPJPYr 18
AUDUSDr 17
#BTCUSDr 11
GBPUSDr 7
USA30 4
EURUSDr 2
USDCHFr 1
USDCADr 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 102
USA100 10
USDJPYr 34
GBPJPYr -13
AUDUSDr 29
#BTCUSDr 14
GBPUSDr -1
USA30 -14
EURUSDr 2
USDCHFr -1
USDCADr -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 11K
USA100 255K
USDJPYr 3.2K
GBPJPYr -1.9K
AUDUSDr 1.8K
#BTCUSDr 1.4M
GBPUSDr -178
USA30 -70K
EURUSDr 150
USDCHFr -92
USDCADr -60
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.39 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +31.84 USD
Massima perdita consecutiva: -15.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HFMarketsGlobal-Live1
0.00 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
💼 Financial Trader | Private Fund Manager
📈 Smart Entry • Market Structure • Risk Control
🚀 Built on Discipline
linktr.ee/tomierwandi
Non ci sono recensioni
2025.09.28 10:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.28 00:16
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati