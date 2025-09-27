- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
205
Profit Trade:
111 (54.14%)
Loss Trade:
94 (45.85%)
Best Trade:
27.39 USD
Worst Trade:
-14.35 USD
Profitto lordo:
529.04 USD (4 273 548 pips)
Perdita lorda:
-367.01 USD (2 632 289 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (31.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.07 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.72
Long Trade:
135 (65.85%)
Short Trade:
70 (34.15%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
4.77 USD
Perdita media:
-3.90 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-15.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.11 USD (4)
Crescita mensile:
36.64%
Previsione annuale:
444.56%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
43.54 USD (16.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.60% (33.94 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|72
|USA100
|52
|USDJPYr
|20
|GBPJPYr
|18
|AUDUSDr
|17
|#BTCUSDr
|11
|GBPUSDr
|7
|USA30
|4
|EURUSDr
|2
|USDCHFr
|1
|USDCADr
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|102
|USA100
|10
|USDJPYr
|34
|GBPJPYr
|-13
|AUDUSDr
|29
|#BTCUSDr
|14
|GBPUSDr
|-1
|USA30
|-14
|EURUSDr
|2
|USDCHFr
|-1
|USDCADr
|-1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|11K
|USA100
|255K
|USDJPYr
|3.2K
|GBPJPYr
|-1.9K
|AUDUSDr
|1.8K
|#BTCUSDr
|1.4M
|GBPUSDr
|-178
|USA30
|-70K
|EURUSDr
|150
|USDCHFr
|-92
|USDCADr
|-60
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.39 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +31.84 USD
Massima perdita consecutiva: -15.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
HFMarketsGlobal-Live1
|0.00 × 3
💼 Financial Trader | Private Fund Manager
📈 Smart Entry • Market Structure • Risk Control
🚀 Built on Discipline
linktr.ee/tomierwandi
