Marcin Jaronski

FLIP

Marcin Jaronski
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 53%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
102 (98.07%)
Loss Trade:
2 (1.92%)
Best Trade:
456.54 EUR
Worst Trade:
-0.31 EUR
Profitto lordo:
2 266.69 EUR (1 549 957 pips)
Perdita lorda:
-0.61 EUR (142 pips)
Vincite massime consecutive:
73 (2 007.66 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 007.66 EUR (73)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
172.56%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
117
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3714.89
Long Trade:
73 (70.19%)
Short Trade:
31 (29.81%)
Fattore di profitto:
3715.89
Profitto previsto:
21.79 EUR
Profitto medio:
22.22 EUR
Perdita media:
-0.31 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-0.61 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.61 EUR (2)
Crescita mensile:
53.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.61 EUR (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.03% (0.61 EUR)
Per equità:
37.78% (3 122.90 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 73
XBNB/USD 31
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 2.3K
XBNB/USD 295
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1.5M
XBNB/USD 12K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +456.54 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 73
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 007.66 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.61 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.28 17:48
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 16:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.28 16:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 17:51
Share of trading days is too low
2025.09.27 17:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.27 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.27 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.27 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.27 14:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 14:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 14:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.27 14:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FLIP
30USD al mese
53%
0
0
USD
8.3K
EUR
1
0%
104
98%
98%
3715.88
21.79
EUR
38%
1:500
