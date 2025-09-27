SegnaliSezioni
Hiroyuki Wada

AnalyzeTrendNews

Hiroyuki Wada
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
5 040.00 JPY
Worst Trade:
-12 083.00 JPY
Profitto lordo:
19 399.00 JPY (2 717 pips)
Perdita lorda:
-20 071.00 JPY (3 192 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (11 359.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
11 359.00 JPY (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
26.39%
Massimo carico di deposito:
64.32%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-74.67 JPY
Profitto medio:
2 771.29 JPY
Perdita media:
-10 035.50 JPY
Massime perdite consecutive:
1 (-12 083.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-12 083.00 JPY (1)
Crescita mensile:
-0.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 672.00 JPY
Massimale:
15 031.00 JPY (13.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.50% (15 031.00 JPY)
Per equità:
7.40% (7 718.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY- 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY- -6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY- -475
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 040.00 JPY
Worst Trade: -12 083 JPY
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11 359.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -12 083.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

This signal uses generative AI to analyze news and other information in order to determine market trends and make trades.

When the market is uncertain or carries higher risk, it keeps positions small and frequently takes profits. When opportunities arise, it increases the lot size—always maintaining a flexible and adaptive approach.


Every position is always protected with a stop-loss, ensuring complete control so that sudden market movements do not result in large losses.


2025.10.15 04:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 10:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.27 04:59
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.27 04:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.27 04:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
