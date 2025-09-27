SegnaliSezioni
Nguyen Van Khang

Momentum Capital

Nguyen Van Khang
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -20%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
184
Profit Trade:
149 (80.97%)
Loss Trade:
35 (19.02%)
Best Trade:
6.92 USD
Worst Trade:
-29.29 USD
Profitto lordo:
137.23 USD (185 925 pips)
Perdita lorda:
-104.21 USD (147 359 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (19.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.73 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
276.62%
Massimo carico di deposito:
234.62%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
189
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
92 (50.00%)
Short Trade:
92 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
0.92 USD
Perdita media:
-2.98 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-5.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.63 USD (4)
Crescita mensile:
-20.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
73.63 USD (24.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.05% (73.63 USD)
Per equità:
71.51% (72.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 62
XAUUSD 60
ETHUSD 25
US500 20
BTCUSD 8
GBPUSD 6
EURUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 16
XAUUSD -23
ETHUSD 9
US500 25
BTCUSD 4
GBPUSD 2
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 13K
XAUUSD -27K
ETHUSD 7.8K
US500 5.1K
BTCUSD 39K
GBPUSD 229
EURUSD 22
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.92 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +19.73 USD
Massima perdita consecutiva: -5.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
12.71 × 86
Non ci sono recensioni
2025.09.29 06:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 06:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 06:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 06:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 05:25
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 05:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 04:25
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 04:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.27 04:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 03:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Momentum Capital
30USD al mese
-20%
0
0
USD
229
USD
1
0%
184
80%
277%
1.31
0.18
USD
73%
1:200
Copia

