Trade:
184
Profit Trade:
149 (80.97%)
Loss Trade:
35 (19.02%)
Best Trade:
6.92 USD
Worst Trade:
-29.29 USD
Profitto lordo:
137.23 USD (185 925 pips)
Perdita lorda:
-104.21 USD (147 359 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (19.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.73 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
276.62%
Massimo carico di deposito:
234.62%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
189
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
92 (50.00%)
Short Trade:
92 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
0.92 USD
Perdita media:
-2.98 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-5.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.63 USD (4)
Crescita mensile:
-20.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
73.63 USD (24.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.05% (73.63 USD)
Per equità:
71.51% (72.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|62
|XAUUSD
|60
|ETHUSD
|25
|US500
|20
|BTCUSD
|8
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|16
|XAUUSD
|-23
|ETHUSD
|9
|US500
|25
|BTCUSD
|4
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|13K
|XAUUSD
|-27K
|ETHUSD
|7.8K
|US500
|5.1K
|BTCUSD
|39K
|GBPUSD
|229
|EURUSD
|22
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +6.92 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +19.73 USD
Massima perdita consecutiva: -5.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|12.71 × 86
Non ci sono recensioni
