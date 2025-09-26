- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
34 (73.91%)
Loss Trade:
12 (26.09%)
Best Trade:
44.86 USD
Worst Trade:
-22.39 USD
Profitto lordo:
337.32 USD (258 271 pips)
Perdita lorda:
-143.00 USD (81 731 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (151.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
151.44 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.83
Long Trade:
36 (78.26%)
Short Trade:
10 (21.74%)
Fattore di profitto:
2.36
Profitto previsto:
4.22 USD
Profitto medio:
9.92 USD
Perdita media:
-11.92 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-56.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.37 USD (3)
Crescita mensile:
589.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.66 USD
Massimale:
68.62 USD (68.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.00% (68.62 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|45
|EURJPYm
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|190
|EURJPYm
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|176K
|EURJPYm
|317
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.86 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +151.44 USD
Massima perdita consecutiva: -56.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trade gold
Non ci sono recensioni