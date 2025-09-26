SegnaliSezioni
Michal Hrubes

One Market Focus

Michal Hrubes
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 40%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
249
Profit Trade:
192 (77.10%)
Loss Trade:
57 (22.89%)
Best Trade:
40.09 USD
Worst Trade:
-30.15 USD
Profitto lordo:
493.40 USD (21 098 pips)
Perdita lorda:
-94.64 USD (2 163 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (115.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.02 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
30.31%
Ultimo trade:
31 minuti fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
9.61
Long Trade:
177 (71.08%)
Short Trade:
72 (28.92%)
Fattore di profitto:
5.21
Profitto previsto:
1.60 USD
Profitto medio:
2.57 USD
Perdita media:
-1.66 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-13.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.28 USD (2)
Crescita mensile:
32.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
41.48 USD (3.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.91% (39.66 USD)
Per equità:
48.12% (662.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 400
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.09 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +115.02 USD
Massima perdita consecutiva: -13.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.23 × 73
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 8
ICMarkets-MT5
0.50 × 2
ClonTrader-Live
0.83 × 6
Exness-MT5Real28
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.16 × 129
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.48 × 77
Exness-MT5Real10
3.00 × 1
OctaFX-Real2
3.20 × 5
AdmiralMarkets-Live
3.20 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
3.23 × 90
Exness-MT5Real33
3.72 × 99
BabilFinancial-LIVE
4.00 × 1
Exness-MT5Real19
4.00 × 44
TradeMaxGlobal-Live
4.25 × 48
FPMarketsLLC-Live
5.55 × 84
RoboForex-Pro
6.32 × 82
FBS-Real
7.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
10.00 × 2
Weltrade-Real
13.34 × 318
I trade the AUD/USD currency pair with a focus on technical analysis, trend movements, and risk management. I’ve experienced challenging periods in trading, from which I’ve gained valuable insights and continuously optimize my strategy for more stable results.
Non ci sono recensioni
2025.09.29 03:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 23:33
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 23:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 23:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
