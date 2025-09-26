- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
38 (97.43%)
Loss Trade:
1 (2.56%)
Best Trade:
4.77 USD
Worst Trade:
-4.37 USD
Profitto lordo:
48.65 USD (1 676 pips)
Perdita lorda:
-4.37 USD (3 621 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (48.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.65 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.97
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
10.13
Long Trade:
25 (64.10%)
Short Trade:
14 (35.90%)
Fattore di profitto:
11.13
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
1.28 USD
Perdita media:
-4.37 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.37 USD (1)
Crescita mensile:
19.38%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.37 USD (1.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.37% (4.37 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF.
|6
|GBPAUD.
|5
|AUDUSD.
|4
|NZDCAD.
|4
|AUDNZD.
|4
|EURAUD.
|3
|AUDCAD.
|3
|GBPCAD.
|3
|USDCAD.
|2
|EURCAD.
|2
|EURNZD.
|1
|GBPUSD.
|1
|ETHUSD.
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF.
|12
|GBPAUD.
|6
|AUDUSD.
|8
|NZDCAD.
|4
|AUDNZD.
|5
|EURAUD.
|3
|AUDCAD.
|6
|GBPCAD.
|2
|USDCAD.
|1
|EURCAD.
|3
|EURNZD.
|0
|GBPUSD.
|1
|ETHUSD.
|-4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF.
|167
|GBPAUD.
|345
|AUDUSD.
|111
|NZDCAD.
|172
|AUDNZD.
|186
|EURAUD.
|161
|AUDCAD.
|147
|GBPCAD.
|154
|USDCAD.
|51
|EURCAD.
|136
|EURNZD.
|17
|GBPUSD.
|29
|ETHUSD.
|-3.6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.77 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +48.65 USD
Massima perdita consecutiva: -4.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TopFXGlobal-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
