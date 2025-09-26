SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / OSPiOnic
Mr Kankawee Koenpa

OSPiOnic

Mr Kankawee Koenpa
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 19%
TopFXGlobal-Live Server
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
38 (97.43%)
Loss Trade:
1 (2.56%)
Best Trade:
4.77 USD
Worst Trade:
-4.37 USD
Profitto lordo:
48.65 USD (1 676 pips)
Perdita lorda:
-4.37 USD (3 621 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (48.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.65 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.97
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
10.13
Long Trade:
25 (64.10%)
Short Trade:
14 (35.90%)
Fattore di profitto:
11.13
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
1.28 USD
Perdita media:
-4.37 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.37 USD (1)
Crescita mensile:
19.38%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.37 USD (1.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.37% (4.37 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF. 6
GBPAUD. 5
AUDUSD. 4
NZDCAD. 4
AUDNZD. 4
EURAUD. 3
AUDCAD. 3
GBPCAD. 3
USDCAD. 2
EURCAD. 2
EURNZD. 1
GBPUSD. 1
ETHUSD. 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF. 12
GBPAUD. 6
AUDUSD. 8
NZDCAD. 4
AUDNZD. 5
EURAUD. 3
AUDCAD. 6
GBPCAD. 2
USDCAD. 1
EURCAD. 3
EURNZD. 0
GBPUSD. 1
ETHUSD. -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF. 167
GBPAUD. 345
AUDUSD. 111
NZDCAD. 172
AUDNZD. 186
EURAUD. 161
AUDCAD. 147
GBPCAD. 154
USDCAD. 51
EURCAD. 136
EURNZD. 17
GBPUSD. 29
ETHUSD. -3.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.77 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +48.65 USD
Massima perdita consecutiva: -4.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TopFXGlobal-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 20:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
