|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-STD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-STD
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
🔹 CNS XAUUSD FLIP BASIC è un software studiato per lavorare in modalità scalping intelligente, cioè con operazioni rapide e mirate su piccoli movimenti di mercato.
🔹 L’obiettivo principale è la sicurezza del capitale, per questo il sistema evita volutamente i momenti di alta volatilità, quando i movimenti sono troppo imprevedibili.
🔹 In questo modo lavora solo in condizioni più stabili, gestendo il rischio in maniera attenta e costante, così da ottenere profitti graduali ma solidi, senza esposizioni eccessive.
👉 Perfetto per chi parte con piccoli capitali e vuole un approccio semplice, automatico e sicuro.
