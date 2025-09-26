- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
3 (15.78%)
Loss Trade:
16 (84.21%)
Best Trade:
0.22 USD
Worst Trade:
-2.75 USD
Profitto lordo:
0.25 USD (246 pips)
Perdita lorda:
-7.52 USD (3 876 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.24 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.59
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
99.52%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
3 (15.79%)
Short Trade:
16 (84.21%)
Fattore di profitto:
0.03
Profitto previsto:
-0.38 USD
Profitto medio:
0.08 USD
Perdita media:
-0.47 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-6.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.67 USD (13)
Crescita mensile:
-15.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.27 USD
Massimale:
7.27 USD (15.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.63% (7.27 USD)
Per equità:
10.18% (4.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|9
|.US30Cash
|5
|USDJPY
|3
|NVDA
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.USTECHCash
|-2
|.US30Cash
|-3
|USDJPY
|-1
|NVDA
|-1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.USTECHCash
|-1.7K
|.US30Cash
|-1.7K
|USDJPY
|-96
|NVDA
|-88
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.22 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +0.24 USD
Massima perdita consecutiva: -6.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.55 × 65
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
ClonTrader-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 73
|
FusionMarkets-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|7.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|7.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|9.00 × 24
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
FXGT-Live
|11.50 × 2
Manual trading
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-16%
0
0
USD
USD
39
USD
USD
1
0%
19
15%
100%
0.03
-0.38
USD
USD
16%
1:500