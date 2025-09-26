- Crescita
Trade:
242
Profit Trade:
146 (60.33%)
Loss Trade:
96 (39.67%)
Best Trade:
7.11 USD
Worst Trade:
-5.92 USD
Profitto lordo:
305.25 USD (2 368 019 pips)
Perdita lorda:
-174.99 USD (955 193 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (106.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.75 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
98.00%
Massimo carico di deposito:
100.53%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
257
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.28
Long Trade:
146 (60.33%)
Short Trade:
96 (39.67%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
2.09 USD
Perdita media:
-1.82 USD
Massime perdite consecutive:
43 (-48.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.37 USD (24)
Crescita mensile:
45.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
102.06 USD (22.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.34% (102.06 USD)
Per equità:
14.34% (42.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|204
|XAUUSD
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|63
|XAUUSD
|67
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.3M
|XAUUSD
|67K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.11 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +106.45 USD
Massima perdita consecutiva: -48.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
TP or Sl
