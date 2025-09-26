SegnaliSezioni
Duc Thao Nguyen

Gold Fx Exness

Duc Thao Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 46%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
242
Profit Trade:
146 (60.33%)
Loss Trade:
96 (39.67%)
Best Trade:
7.11 USD
Worst Trade:
-5.92 USD
Profitto lordo:
305.25 USD (2 368 019 pips)
Perdita lorda:
-174.99 USD (955 193 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (106.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.75 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
98.00%
Massimo carico di deposito:
100.53%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
257
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.28
Long Trade:
146 (60.33%)
Short Trade:
96 (39.67%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
2.09 USD
Perdita media:
-1.82 USD
Massime perdite consecutive:
43 (-48.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.37 USD (24)
Crescita mensile:
45.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
102.06 USD (22.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.34% (102.06 USD)
Per equità:
14.34% (42.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 204
XAUUSD 38
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 63
XAUUSD 67
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1.3M
XAUUSD 67K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.11 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +106.45 USD
Massima perdita consecutiva: -48.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
TP or Sl
Non ci sono recensioni
2025.09.28 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 17:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 17:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Fx Exness
33USD al mese
46%
0
0
USD
260
USD
1
0%
242
60%
98%
1.74
0.54
USD
29%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.